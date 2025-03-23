Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Batman'da ziyaretlerde bulundu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batman'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batman'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Bakan Uraloğlu, kentteki temasları kapsamında Valiliği ziyaret etti.
Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Uraloğlu, Vali Ekrem Canalp ile görüştü.
Uraloğlu, Valilikte basına kapalı gerçekleştirilen İl Koordinasyon Toplantısına katıldı.
Bakan Uraloğlu daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.
Burada, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi tarafından karşılanan Uraloğlu, partililerle görüştü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.