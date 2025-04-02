Batman'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Güneykent Mahallesi'nde 2 Nisan'da Cihan T. (35) ile bir grup arasında başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüşmüş, kavgada ağır yaralanan Cihan T. kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 2 Nisan'da Cihan T'nin yaşamını yitirdiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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