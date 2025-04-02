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        Batman'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

        Batman'da 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 23:28 Güncelleme: 02.04.2025 - 23:28
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        Batman'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
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        Batman'da 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 2 Nisan'da Cihan T'nin yaşamını yitirdiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Güneykent Mahallesi'nde 2 Nisan'da Cihan T. (35) ile bir grup arasında başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüşmüş, kavgada ağır yaralanan Cihan T. kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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