Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 16 kişi hakkında adli işlem yapıldı

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 16 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 13:08 Güncelleme: 17.04.2025 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 16 kişi hakkında adli işlem yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 16 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 4 araçta arama yapıldı.

        Aramada, gümrük kaçağı 2 bin 108 paket sigara, 3 elektronik sigara ve 25 paket tütün ele geçirildi.

        Olayla ilgili 16 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        7 yaşındaki Cumali'den kahreden haber!
        7 yaşındaki Cumali'den kahreden haber!
        Konut fiyatlarının dolar bazında karnesi
        Konut fiyatlarının dolar bazında karnesi
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Tarkan'ın anne acısı
        Tarkan'ın anne acısı
        CHP kurultayı davası bugün görülüyor
        CHP kurultayı davası bugün görülüyor
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        California Trump yönetimine dava açan ilk eyalet oldu
        California Trump yönetimine dava açan ilk eyalet oldu
        En etkili 100 kişi açıklandı
        En etkili 100 kişi açıklandı
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Suriye sahasında son durum
        Suriye sahasında son durum
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!

        Benzer Haberler

        Batman'da firari hükümlü yakalandı
        Batman'da firari hükümlü yakalandı
        Otomobilin binaya girdiği kaza kamerada
        Otomobilin binaya girdiği kaza kamerada
        Batman'da kargo ile batı illerine gümrük kaçağı sigara göndermek isteyen 2...
        Batman'da kargo ile batı illerine gümrük kaçağı sigara göndermek isteyen 2...
        Apartmanın merdivenlerinden düşüp, öldü
        Apartmanın merdivenlerinden düşüp, öldü
        Batman'da kardan kapanan 65 yerleşim yerinden 61'inin yolu açıldı
        Batman'da kardan kapanan 65 yerleşim yerinden 61'inin yolu açıldı
        Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına Batman'dan Çorum'a pedal çevirec...
        Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına Batman'dan Çorum'a pedal çevirec...