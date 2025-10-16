Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Yamaç paraşütçüleri Mereto Dağı'nda bir araya gelecek

        Yamaç paraşütü sporcuları, Batman'da Mereto Dağı'nda düzenlenecek etkinlikle bir araya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 16:40 Güncelleme: 16.10.2025 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yamaç paraşütçüleri Mereto Dağı'nda bir araya gelecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yamaç paraşütü sporcuları, Batman'da Mereto Dağı'nda düzenlenecek etkinlikle bir araya gelecek.

        Mereto Dağı'nda 25-26 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek etkinlik öncesinde Batman Hava ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Zeynelabidin Adanır ve beraberindeki sporcular, Batman Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti.

        Vali Canalp, bu tür etkinliklerin hem bölge turizmi hem de sporun gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Mereto Dağı'nın turizm ve sportif faaliyetlerle daha görünür hale geleceğini söyledi.

        Bölgeye ulaşımı kolaylaştıracak yol asfaltlama çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ve güvenli ulaşım sayesinde bölgeye olan ilginin artacağını kaydeden Canalp, Mereto Dağı'nın sadece yamaç paraşütçülerinin değil eşsiz manzarası, tarihi dokusu ve artık daha erişilebilir yollarıyla doğa ve tarih tutkunlarının da gözde rotalarından biri olma yolunda ilerlediğini bildirdi.

        Adanır da hava koşullarının uygun olması durumunda sporcuların Mereto Dağı'nın zirvesinden Mezopotamya Ovası'na doğru unutulmaz bir uçuş gerçekleştireceklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Patronu için suç duyurusu
        Patronu için suç duyurusu
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        Konutta dolar bazlı yükseliş
        Konutta dolar bazlı yükseliş

        Benzer Haberler

        Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Sason Kaymakamı Başar'dan köy ziyaretleri
        Sason Kaymakamı Başar'dan köy ziyaretleri
        Batman'da Tekstil Züccaciye ve Ayakkabı Fuarı açıldı
        Batman'da Tekstil Züccaciye ve Ayakkabı Fuarı açıldı
        Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda 4 kişi tutuklandı
        Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda 4 kişi tutuklandı
        Batman'da 20 kilo 400 gram skunk ele geçirildi
        Batman'da 20 kilo 400 gram skunk ele geçirildi