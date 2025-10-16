Yamaç paraşütçüleri Mereto Dağı'nda bir araya gelecek

Yamaç paraşütü sporcuları, Batman'da Mereto Dağı'nda düzenlenecek etkinlikle bir araya gelecek.

Mereto Dağı'nda 25-26 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek etkinlik öncesinde Batman Hava ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Zeynelabidin Adanır ve beraberindeki sporcular, Batman Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti.

Vali Canalp, bu tür etkinliklerin hem bölge turizmi hem de sporun gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Mereto Dağı'nın turizm ve sportif faaliyetlerle daha görünür hale geleceğini söyledi.

Bölgeye ulaşımı kolaylaştıracak yol asfaltlama çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ve güvenli ulaşım sayesinde bölgeye olan ilginin artacağını kaydeden Canalp, Mereto Dağı'nın sadece yamaç paraşütçülerinin değil eşsiz manzarası, tarihi dokusu ve artık daha erişilebilir yollarıyla doğa ve tarih tutkunlarının da gözde rotalarından biri olma yolunda ilerlediğini bildirdi.

Adanır da hava koşullarının uygun olması durumunda sporcuların Mereto Dağı'nın zirvesinden Mezopotamya Ovası'na doğru unutulmaz bir uçuş gerçekleştireceklerini belirtti.