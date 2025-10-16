Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 10 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve 6 sim kart ele geçirildi, M.E. ve F.E. gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı çevrim içi bahis oynatılmasına aracılık ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

