        Batman Haberleri

        Hasankeyf'te öğrenciler Cumhuriyet'in 102. yılında tarihi yapılarda bayrak yürüyüşü yaptı

        Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bayrak Yürüyüşü düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 15:22 Güncelleme: 28.10.2025 - 15:22
        Hasankeyf'te öğrenciler Cumhuriyet'in 102. yılında tarihi yapılarda bayrak yürüyüşü yaptı
        Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bayrak Yürüyüşü düzenledi.

        Hasankeyf Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında, cumhuriyetin değerlerini hatırlatmak ve tarihi mirası onurlandırmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

        40 öğrencinin katılımıyla düzenlenen yürüyüş, okulda başlayarak Zeynel Bey Türbesi, Arkeopark, liman ve Şaab Vadisi'nin ardından kalede son buldu.

        Yürüyüş boyunca öğrenciler, Türk Bayrağı taşıdı ve dalgalandırdı.

