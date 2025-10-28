Hasankeyf'te öğrenciler Cumhuriyet'in 102. yılında tarihi yapılarda bayrak yürüyüşü yaptı
Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bayrak Yürüyüşü düzenledi.
Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bayrak Yürüyüşü düzenledi.
Hasankeyf Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında, cumhuriyetin değerlerini hatırlatmak ve tarihi mirası onurlandırmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.
40 öğrencinin katılımıyla düzenlenen yürüyüş, okulda başlayarak Zeynel Bey Türbesi, Arkeopark, liman ve Şaab Vadisi'nin ardından kalede son buldu.
Yürüyüş boyunca öğrenciler, Türk Bayrağı taşıdı ve dalgalandırdı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.