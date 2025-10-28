Habertürk
        Batman'da öğrencilere sıfır atık eğitimi verildi

        Batman Belediyesince ilkokul ve ortaokul öğrencilerine sıfır atık eğitimi verildi.

        Giriş: 28.10.2025 - 16:21 Güncelleme: 28.10.2025 - 16:21
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle "Sıfır Atık Eğitimi" düzenlendi.

        Belediye bünyesinde görev yapan çevre mühendisleri ve eğitim uzmanları tarafından verilen eğitimlerde, öğrencilere atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm süreçleri, doğal kaynakların korunması ve çevre dostu alışkanlıkların önemi anlatıldı.

        Görsel materyaller, uygulamalı etkinlikler ve interaktif sunumlarla desteklenen eğitimlerde öğrencilerin aktif katılımı sağlandı.

        Açıklamada, sıfır atık bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çekilerek, bu kapsamda eğitimlerin yıl boyunca okullarda devam edeceği aktarıldı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık" Projesi doğrultusunda verilen eğitimlerle öğrencilere çevre farkındalığı kazandırıldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

