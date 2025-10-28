Batman'da öğrencilere sıfır atık eğitimi verildi

Batman Belediyesince ilkokul ve ortaokul öğrencilerine sıfır atık eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle "Sıfır Atık Eğitimi" düzenlendi.

Belediye bünyesinde görev yapan çevre mühendisleri ve eğitim uzmanları tarafından verilen eğitimlerde, öğrencilere atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm süreçleri, doğal kaynakların korunması ve çevre dostu alışkanlıkların önemi anlatıldı.

Görsel materyaller, uygulamalı etkinlikler ve interaktif sunumlarla desteklenen eğitimlerde öğrencilerin aktif katılımı sağlandı.

Açıklamada, sıfır atık bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çekilerek, bu kapsamda eğitimlerin yıl boyunca okullarda devam edeceği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık" Projesi doğrultusunda verilen eğitimlerle öğrencilere çevre farkındalığı kazandırıldığı belirtildi.