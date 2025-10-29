Hasankeyf'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 102. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Kent Meydanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Ardından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.
Törene, Kaymakam Mehmet Ali İmrak ve kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
