Batman'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

"Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Bu kapsamda, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 yıldır firari olan M.S.T. ekiplerce düzenlenen operasyonla Suçeken Mahallesi'nde yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.