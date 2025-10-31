Sanal atölyelerde CNC makinesi kullanımı ve kaynakçılık eğitimi alıyorlar

İBRAHİM TOPRAK/ŞAHİN SEÇEN - Batman'da oluşturulan simülasyon atölyelerinde sanal ortamda CNC makinesi kullanımı ve kaynakçılık eğitimi veriliyor.

Batman Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) işbirliğiyle öğrencilerin çalışma hayatına atılmadan önce tecrübe sahibi olması, el becerilerini geliştirmesi ve kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla "CNC Kullanımı Ve Kaynak Uygulama Eğitimi İçin Sanal Ortam Atölyesi Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında merkez kampüste CNC (Computer Numerical Control) makinesi ile kaynak simülatör atölyesi kuruldu.

Atölyelerde öğrenci, kadın, engelli ve gençler, yapay zeka destekli uygulama ile sanal ortamda CNC makinesinin kullanımı ve sanal gerçeklik gözlüğü ile kaynak yapmayı öğreniyor.

- Toplam 100 kişiye eğitim verilmesi hedefleniyor

Batman Üniversitesi Beşiri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi ve proje sorumlusu Doç. Dr. Oktay Adıyaman, AA muhabirine, mesleki eğitimde teknolojiyi kullanarak hazırladıkları proje ile katılımcılara iş güvenliği sıkıntısı ve sarf malzeme maliyeti olmadan sanal ortamda eğitim verdiklerini söyledi.

DİKA tarafından desteklenen projenin maliyetinin yaklaşık 3 milyon lira olduğunu anlatan Adıyaman, iki simülasyon atölyesi kurduklarını belirtti. "CNC tezgahlarını sanal ortamda bilgisayarlar vasıtasıyla öğrencilerin kullanımına sunuyoruz. Kaynakçılık eğitiminde de yapay zeka destekli kaynak simülatörüyle sanki kaynak yapıyormuş gibi sanal ortamda eğitim veriyoruz." diyen Adıyaman, 12 ay sürecek proje kapsamında 100 kişiye eğitim verilmesinin hedeflendiğini bildirdi. Adıyaman, projeyle kursiyerlerin çok kısa eğitimlerle meslek sahibi olup herhangi bir yerde çalışabilmelerine imkan sağladıklarını kaydetti. - Katılımcıların tecrübe edinmesine olanak sağlanıyor Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir de proje ile kalifiye ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla CNC ve kaynak atölyesi kurduklarını söyledi. Kursiyerlerin bu atölyelerde sanal ortamda eğitim aldığını anlatan Demir, "Öğrencilerimizin eğitimlerinin yanında ilimizde bulunan OSB'deki iş yerlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kadın ve gençlerin eğitilmesine yönelik önemli bir adım attık." ifadesini kullandı.