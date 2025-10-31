Habertürk
        Batman Haberleri

        Batman'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

        Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 11:42 Güncelleme: 31.10.2025 - 11:42
        Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentte silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, kalaşnikof piyade tüfeği, şarjör, alev gizleyici, 13 üst kapak sürgü takımı ve çok sayıda fişek ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

