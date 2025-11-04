Batman'da ev kurşunlama ve iş yeri kundaklanmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı
Batman'da bir evi kurşunladıkları ve bir iş yerini kundakladıkları gerekçesiyle yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Güneykent Mahallesi'nde bir ikametin kurşunlanması ve bir iş yerinin kundaklanması olayına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Fiziki ve teknik takip sonucu olaya karıştığı tespit edilen 6 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda, kurusıkı tabanca, 4 uzun namlulu tüfek şarjörü, 3 tabanca şarjörü ile 36 kartuş ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
