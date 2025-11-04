Habertürk
        Batman Haberleri

        Batman'da ev kurşunlama ve iş yeri kundaklanmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı

        Batman'da bir evi kurşunladıkları ve bir iş yerini kundakladıkları gerekçesiyle yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 10:20 Güncelleme: 04.11.2025 - 10:20
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Güneykent Mahallesi'nde bir ikametin kurşunlanması ve bir iş yerinin kundaklanması olayına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Fiziki ve teknik takip sonucu olaya karıştığı tespit edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

        Adreslerdeki aramalarda, kurusıkı tabanca, 4 uzun namlulu tüfek şarjörü, 3 tabanca şarjörü ile 36 kartuş ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

