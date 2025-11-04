Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da üniversite öğrencileri köy okulunun sınıfını boyadı

        Batman Üniversitesi (BAÜ) öğrencileri, Gercüş ilçesindeki Yüceköy İlkokulunun birleştirilmiş sınıfını boyadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 15:43 Güncelleme: 04.11.2025 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da üniversite öğrencileri köy okulunun sınıfını boyadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman Üniversitesi (BAÜ) öğrencileri, Gercüş ilçesindeki Yüceköy İlkokulunun birleştirilmiş sınıfını boyadı.

        BAÜ Bilim İletişimi Ofisi tarafından yürütülen "Bilim Kafe" ve "Üniversite-Köy Buluşmaları" etkinlikleri kapsamında, Yüceköy köyündeki okulun birleştirilmiş sınıfının boyanması kararı alındı.

        Bu kapsamda, BAÜ Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Kaymakam Muhammed Öztaş ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri okula geldi.

        Rektör Prof. Dr. Demir ve Kaymakam Öztaş, sınıfı boyayan öğrencilere eşlik etti.

        Demir, AA muhabirine, daha önce okula yaptıkları ziyarette dersliğin boya ihtiyacının olduğunu fark ettiklerini belirtti.

        Demir, "Öğrencilerimizin daha sağlıklı bir ortamda eğitim öğretim faaliyetini yürütebilmeleri amacıyla sınıfımızı boyadık. Böylece hem üniversite öğrencilerimize hem de köy okulunda eğitim gören öğrencilerimize dayanışma kültürünü aşılamanın da mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Üniversite öğrencilerinden Tuba Aktaş da sınıfı boyayarak öğrencilerin daha temiz ve ferah bir ortamda ders işlemelerine imkan sağladıkları için mutlu olduğunu dile getirerek, "Boyamanın yanı sıra çocuklarla oyunlar oynadık. Çok keyifli bir gün geçirdik." dedi.

        Ahmet Cengiz de arkadaşlarıyla düzenlenen etkinliğe katılmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

        Programda, okulda eğitim gören öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Manipülasyonun cezası artıyor
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"

        Benzer Haberler

        Milli karateci Aylin, kapalı yöntemle yapılan aşil tendonu ameliyatıyla sağ...
        Milli karateci Aylin, kapalı yöntemle yapılan aşil tendonu ameliyatıyla sağ...
        Batman'da silahlı saldırı ve kundaklama olaylarına ilişkin 5 tutuklama
        Batman'da silahlı saldırı ve kundaklama olaylarına ilişkin 5 tutuklama
        Diyarbakır'da silahlı saldırı ve kundaklama olaylarına ilişkin 5 tutuklama
        Diyarbakır'da silahlı saldırı ve kundaklama olaylarına ilişkin 5 tutuklama
        Batman'da ev kurşunlama ve iş yeri kundaklanmasına ilişkin 5 zanlı tutuklan...
        Batman'da ev kurşunlama ve iş yeri kundaklanmasına ilişkin 5 zanlı tutuklan...
        Batman'da öğrenciler tekstil atölyesinde el becerilerini geliştirip tecrübe...
        Batman'da öğrenciler tekstil atölyesinde el becerilerini geliştirip tecrübe...
        Batman'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        Batman'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli tutuklandı