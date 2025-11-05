Batman'da silah ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı

Batman'da silah ticareti yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Beşiri ilçesi Örmegöze Organize Sanayi Bölgesi'nde M.S. ve Y.S. silah ticareti gerçekleştirdiği esnada suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde, ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, 6 tabanca, 6 şarjör, 22 fişek ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yürütülen çalışmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.