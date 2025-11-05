Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da silah ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı

        Batman'da silah ticareti yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 12:36 Güncelleme: 05.11.2025 - 12:36
        Batman'da silah ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı
        Batman'da silah ticareti yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Beşiri ilçesi Örmegöze Organize Sanayi Bölgesi'nde M.S. ve Y.S. silah ticareti gerçekleştirdiği esnada suçüstü yakalandı.

        Şüphelilerin üzerinde, ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, 6 tabanca, 6 şarjör, 22 fişek ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Yürütülen çalışmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

