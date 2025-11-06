Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Vali Ekrem Canalp başkanlığında İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan'ın katılımıyla Valilikte "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Toplantıda konuşan Canalp, kent genelinde suç oranlarında önemli düşüşler yaşandığı belirterek, geçen yılın aynı dönemine kıyasla bu yıl ekim ayında asayiş olaylarında yüzde 14'lük bir azalma olduğunu bildirdi.

Asayiş olaylarının 1079'dan 933'e düştüğünü, meydana gelen 933 olayın yüzde 98'nin aydınlatıldığını aktaran Canalp, şunları kaydetti:

"Polis bölgesi olarak baktığımızda Türkiye genelinde nüfusa oranla en az asayiş olayının meydana geldiği ilk il Batman'dır. Huzurun kenti Batman'ı hep birlikte inşa ediyoruz. Kişilere karşı işlenen suçlarda da dikkat çekici bir düşüş yaşandı. Bu suç kategorisinde yüzde 19'luk azalma sağlanmış olup olayların yüzde 99,6'sı aydınlatılmıştır. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise 2024 yılına göre yüzde 49 oranında düşüş kaydedildi. Aydınlatma oranı da yüzde 82'den yüzde 94'e yükseldi. Son bir yılda hakkında yakalama kararı bulunan 7 bin 634 kişi adli mercilere teslim edilmiştir."