Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

        Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 13:11 Güncelleme: 06.11.2025 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Vali Ekrem Canalp başkanlığında İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan'ın katılımıyla Valilikte "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

        Toplantıda konuşan Canalp, kent genelinde suç oranlarında önemli düşüşler yaşandığı belirterek, geçen yılın aynı dönemine kıyasla bu yıl ekim ayında asayiş olaylarında yüzde 14'lük bir azalma olduğunu bildirdi.

        Asayiş olaylarının 1079'dan 933'e düştüğünü, meydana gelen 933 olayın yüzde 98'nin aydınlatıldığını aktaran Canalp, şunları kaydetti:

        "Polis bölgesi olarak baktığımızda Türkiye genelinde nüfusa oranla en az asayiş olayının meydana geldiği ilk il Batman'dır. Huzurun kenti Batman'ı hep birlikte inşa ediyoruz. Kişilere karşı işlenen suçlarda da dikkat çekici bir düşüş yaşandı. Bu suç kategorisinde yüzde 19'luk azalma sağlanmış olup olayların yüzde 99,6'sı aydınlatılmıştır. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise 2024 yılına göre yüzde 49 oranında düşüş kaydedildi. Aydınlatma oranı da yüzde 82'den yüzde 94'e yükseldi. Son bir yılda hakkında yakalama kararı bulunan 7 bin 634 kişi adli mercilere teslim edilmiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Bugün ve yarın yağış, hafta sonunda güneşli hava var!
        Bugün ve yarın yağış, hafta sonunda güneşli hava var!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        81 ilde sahte içki operasyonu
        81 ilde sahte içki operasyonu

        Benzer Haberler

        Batman'da "3. Gastronomi Fuarı" başladı
        Batman'da "3. Gastronomi Fuarı" başladı
        Batman'da silah ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı
        Batman'da silah ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı
        Yamaç paraşütü yapıp, gökyüzünde ayran içtiler
        Yamaç paraşütü yapıp, gökyüzünde ayran içtiler
        Batman'da kaçak et kesimi yapan bir işletme mühürlendi
        Batman'da kaçak et kesimi yapan bir işletme mühürlendi
        Batman'da üniversite öğrencileri köy okulunun sınıfını boyadı
        Batman'da üniversite öğrencileri köy okulunun sınıfını boyadı
        Milli karateci Aylin, kapalı yöntemle yapılan aşil tendonu ameliyatıyla sağ...
        Milli karateci Aylin, kapalı yöntemle yapılan aşil tendonu ameliyatıyla sağ...