        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da 10 ayda 140 bin 285 ton asfalt serildi

        Batman Belediyesince bu yılın 10 ayında 140 bin 285 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 14:21 Güncelleme: 06.11.2025 - 14:21
        Batman'da 10 ayda 140 bin 285 ton asfalt serildi
        Batman Belediyesince bu yılın 10 ayında 140 bin 285 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'ın talimatıyla, kent merkezindeki ana arterlerde, mahalle içi yollarda ve yeni yerleşim bölgelerinde asfalt serimi, yama ve bakım çalışmaları yürütülüyor.

        Bu kapsamda bu yılın 10 ayında toplam 140 bin 285 ton sıcak asfalt serildi.

        Açıklamada, kente yürütülen yol bakım ve onarım çalışmalarının aralıksız süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

