Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da abart egzoz kullanan 2 otomobil ve 3 motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı

        Batman'da abart egzoz kullandıkları tespit edilen 2 otomobil ve 3 motosiklet sürücüsüne toplam 236 bin 942 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 14:47 Güncelleme: 07.11.2025 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da abart egzoz kullanan 2 otomobil ve 3 motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'da abart egzoz kullandıkları tespit edilen 2 otomobil ve 3 motosiklet sürücüsüne toplam 236 bin 942 lira ceza uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı noktalarında yapılan uygulamalar aralıksız sürüyor.

        Ekiplerce sürdürülen uygulamalarda 2 otomobil ve 3 motosiklette abart egzoz bulunduğu tespit edildi.

        Sürücülere toplam 236 bin 942 lira cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!

        Benzer Haberler

        Batman'da saman ve arpa deposunda yangın
        Batman'da saman ve arpa deposunda yangın
        Batman'da 10 ayda 140 bin 285 ton asfalt serildi
        Batman'da 10 ayda 140 bin 285 ton asfalt serildi
        Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
        Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
        Batman'da "3. Gastronomi Fuarı" başladı
        Batman'da "3. Gastronomi Fuarı" başladı
        Batman'da silah ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı
        Batman'da silah ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı
        Yamaç paraşütü yapıp, gökyüzünde ayran içtiler
        Yamaç paraşütü yapıp, gökyüzünde ayran içtiler