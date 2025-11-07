Batman'da abart egzoz kullanan 2 otomobil ve 3 motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı noktalarında yapılan uygulamalar aralıksız sürüyor.

Batman'da abart egzoz kullandıkları tespit edilen 2 otomobil ve 3 motosiklet sürücüsüne toplam 236 bin 942 lira ceza uygulandı.

