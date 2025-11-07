Batman'da velilere teknoloji bağımlılığı anlatıldı

Batman'da öğrenci velilerine yönelik teknoloji bağımlılığı konusunda farkındalık eğitimi düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Eğitim ve Danışmanlık Birimi tarafından "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri" kapsamında Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin velilerine yönelik teknoloji bağımlılığı konulu eğitim gerçekleştirildi.

Eğitimde, teknolojinin bilinçli ve dengeli kullanımı, dijital bağımlılığın bireyler ile aile ilişkileri üzerindeki etkileri ve çocukların teknolojiyle sağlıklı etkileşim kurmalarına yönelik ebeveyn tutumları anlatıldı.