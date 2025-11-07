Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da velilere teknoloji bağımlılığı anlatıldı

        Batman'da öğrenci velilerine yönelik teknoloji bağımlılığı konusunda farkındalık eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 18:25 Güncelleme: 07.11.2025 - 18:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da velilere teknoloji bağımlılığı anlatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'da öğrenci velilerine yönelik teknoloji bağımlılığı konusunda farkındalık eğitimi düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Eğitim ve Danışmanlık Birimi tarafından "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri" kapsamında Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin velilerine yönelik teknoloji bağımlılığı konulu eğitim gerçekleştirildi.

        Eğitimde, teknolojinin bilinçli ve dengeli kullanımı, dijital bağımlılığın bireyler ile aile ilişkileri üzerindeki etkileri ve çocukların teknolojiyle sağlıklı etkileşim kurmalarına yönelik ebeveyn tutumları anlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Selam vermek istediği arkadaşının kullandığı kamyon çarptı!
        Selam vermek istediği arkadaşının kullandığı kamyon çarptı!
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        İnanılmaz ölüm! Damper elektrik tellerine çarptı!
        İnanılmaz ölüm! Damper elektrik tellerine çarptı!
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Pazardaki hileye soruşturma!
        7 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        7 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?

        Benzer Haberler

        Batman'da öğrenciler Hasankeyf'te tarihi mekanları gezdi, Ilısu Baraj Gölü'...
        Batman'da öğrenciler Hasankeyf'te tarihi mekanları gezdi, Ilısu Baraj Gölü'...
        Batman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
        Batman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
        Batman'da abart egzoz kullanan 2 otomobil ve 3 motosiklet sürücüsüne ceza u...
        Batman'da abart egzoz kullanan 2 otomobil ve 3 motosiklet sürücüsüne ceza u...
        Batman'da saman ve arpa deposunda yangın
        Batman'da saman ve arpa deposunda yangın
        Batman'da 10 ayda 140 bin 285 ton asfalt serildi
        Batman'da 10 ayda 140 bin 285 ton asfalt serildi
        Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
        Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı