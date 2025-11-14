Habertürk
Habertürk
        Batman Haberleri

        Batman'da jandarmadan öğrencilere "tatil" etkinliği

        Batman İl Jandarma Komutanlığınca 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinde öğrencilere yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 15:51 Güncelleme: 14.11.2025 - 15:51
        Batman'da jandarmadan öğrencilere "tatil" etkinliği
        Batman İl Jandarma Komutanlığınca 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinde öğrencilere yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde, jandarma mesleğinin tanıtılması, öğrencilerin çeşitli aktivitelerle eğlenmesi ve aileleriyle kaliteli vakit geçirmeleri amacıyla okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik bir tatil etkinliği düzenlendi.

        Öğrenciler, jandarmanın eğitimli köpeklerinin sergilediği gösterileri izledi.

        Etkinlik alanında çocuklar için çeşitli stantlar ve parkurlar kuruldu. Öğrenciler, jandarma personelinin rehberliğinde temel trafik kurallarını öğrenip uygulamalı eğitim aldı.

        Ayrıca yüzlerine kamuflaj boyası yapılan öğrenciler, askeri kamuflaj kıyafetleri giyerek fotoğraf çektirdi.

        Zırhlı araçlara binme fırsatı bulan öğrenciler, jandarmanın kullandığı ekipmanlar hakkında bilgi aldı.

        Etkinlik kapsamında öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Öğrencilerden Elif Azra Uyar, etkinlikte güzel bir gün geçirdiğini söyledi.

        Uyar, "Köpek gösterisini izledim. Halat çekme yarışmasına katıldım. Askeri araçlara bindim. Bizlere çeşitli ikramlıklarda da bulundular. Arkadaşlarımla çok eğlendik." dedi.

        Alper Pınar da köpek gösterisini ilgiyle izlediğini, katıldığı halat çekme yarışmasında çok eğlendiğini aktardı.

        Alya Ada Çetinbağ ise etkinlik dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

