Batman'da jandarmadan öğrencilere "tatil" etkinliği

Alya Ada Çetinbağ ise etkinlik dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığına teşekkür etti.

Alper Pınar da köpek gösterisini ilgiyle izlediğini, katıldığı halat çekme yarışmasında çok eğlendiğini aktardı.

Uyar, "Köpek gösterisini izledim. Halat çekme yarışmasına katıldım. Askeri araçlara bindim. Bizlere çeşitli ikramlıklarda da bulundular. Arkadaşlarımla çok eğlendik." dedi.

Ayrıca yüzlerine kamuflaj boyası yapılan öğrenciler, askeri kamuflaj kıyafetleri giyerek fotoğraf çektirdi.

Etkinlik alanında çocuklar için çeşitli stantlar ve parkurlar kuruldu. Öğrenciler, jandarma personelinin rehberliğinde temel trafik kurallarını öğrenip uygulamalı eğitim aldı.

İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde, jandarma mesleğinin tanıtılması, öğrencilerin çeşitli aktivitelerle eğlenmesi ve aileleriyle kaliteli vakit geçirmeleri amacıyla okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik bir tatil etkinliği düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.