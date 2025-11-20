Sason Kaymakamı Başar'dan Sason Devlet Hastanesi'ne ziyaret

Başar, sağlık çalışanlarıyla da görüşerek, özverili çalışmalarından dolayı onlara teşekkür etti.

Hastalarla sohbet eden Başar, onlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaymakam Başar, beraberinde Hastane Başhekimi Mehmet Emin Turan ile hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.