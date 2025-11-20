Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Sason Kaymakamı Başar'dan Sason Devlet Hastanesi'ne ziyaret

        Sason Kaymakamı Furkan Başar, Sason Devlet Hastanesi'ne ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 16:22 Güncelleme: 20.11.2025 - 16:22
        Sason Kaymakamı Başar'dan Sason Devlet Hastanesi'ne ziyaret
        Sason Kaymakamı Furkan Başar, Sason Devlet Hastanesi'ne ziyarette bulundu.

        Kaymakam Başar, beraberinde Hastane Başhekimi Mehmet Emin Turan ile hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti.

        Hastalarla sohbet eden Başar, onlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Başar, sağlık çalışanlarıyla da görüşerek, özverili çalışmalarından dolayı onlara teşekkür etti.

