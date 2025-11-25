Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        AK Parti Batman İl Başkanlığından "Muhtarlarımızla Gönül Gönüle" toplantısı

        AK Parti Batman İl Başkanlığınca, "Muhtarlarımızla Gönül Gönüle" temalı toplantı düzenlendi.

        Giriş: 25.11.2025 - 12:18 Güncelleme: 25.11.2025 - 12:18
        AK Parti Batman İl Başkanlığından "Muhtarlarımızla Gönül Gönüle" toplantısı
        AK Parti Batman İl Başkanlığınca, "Muhtarlarımızla Gönül Gönüle" temalı toplantı düzenlendi.

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, bir kafede düzenlenen toplantıda, mahalle ve merkez köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Muhtarlar, Nasıroğlu ve Şansi'ye öneri ve taleplerini iletti.

        Batman'ın artık daha planlı, güçlü ve önünü gören bir şehir profili çizdiğini ifade eden Nasıroğlu, "Şehrimizin gelişmesi için hepimizin emeği var. Bu toprakları sevmek Allah rızası için birbirimizi sevmekle başlar. Biz el birliğiyle çalışırsak Batman hak ettiği yere mutlaka ulaşacaktır." dedi.

        Nasıroğlu, kentin turizm potansiyelinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Bazı illerde oteller tamamen dolu. Batman'ın da bu pastadan pay alması lazım. Şehrimize otantik mekanlar, yeni konaklama alanlarının kazandırılmasına ihtiyaç var. Yerel kültürü yansıtan alanların artırılması turizmi canlandıracaktır."

        Nasıroğlu, ulaşımda hafif raylı sistem için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıyla görüşmeler yürüttüklerini, alternatif bulvar ve çevre yolu çalışmalarının da sürdüğünü aktardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

