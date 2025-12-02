Batman'da 13 bin 176 paket kaçak sigara ele geçirildi

Aramalarda, gümrük kaçağı 13 bin 176 paket sigara, 11 elektronik sigara ve 169 litre alkol ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 15-30 Kasım'da Hasankeyf ve Gercüş ilçelerinde yol kontrol noktalarında durdurulan 33 araçta arama yapıldı.

