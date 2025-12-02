Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da 13 bin 176 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 11:36 Güncelleme: 02.12.2025 - 11:36
        Batman'da 13 bin 176 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Batman'da gümrük kaçağı 13 bin 176 paket sigara ve 169 litre alkol ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 15-30 Kasım'da Hasankeyf ve Gercüş ilçelerinde yol kontrol noktalarında durdurulan 33 araçta arama yapıldı.

        Aramalarda, gümrük kaçağı 13 bin 176 paket sigara, 11 elektronik sigara ve 169 litre alkol ele geçirildi.

        Olayla ilgili yakalananlar hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

