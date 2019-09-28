Batman’da 350 abone hırsızlık mağduru oldu

Batman’da trafolara dadanan hırsızlar, halkı mağdur ediyor. Kentte son haftalarda artan bu hırsızlık olaylarının sonuncusu Gültepe Mahallesinde yaşandı. Dicle Elektrik’e ait bina tipi trafoya giren hırsızlar bakır kabloları çalınca 350 abone gerekli onarım tamamlanıncaya kadar enerjisiz kaldı.

Ölüm riskinin yüksek olmasına rağmen elektrik trafolarına dadanan hırsızların hedefinde bu kez Gültepe Mahallesindeki bina tipi trafo vardı. Sabah saatlerinde Dicle Elektrik’e ait Gül9 isimli trafoya giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, trafo ile dağıtım panolarının arasındaki bakır kabloları keserek çaldı. Hırsızlık olayı ile birlikte mahallede elektrikler kesilirken, olayı haber alan Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek öncelikle gerekli tedbirleri aldı. Polisin yaptığı incelemenin ardından ise çalınan kabloların yerine yenileri döşendi ve mahalleye yaklaşık 5 saat sonra enerji verilebildi. Ancak mahalledeki 350 abone, onarım tamamlanıncaya kadar elektriksiz kaldı.

Yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili polisin başlattığı soruşturma sürerken Batman’da son 2 ayda Gültepe, Belde, Çamlıtepe ve GAP Mahallelerinde 9 ayrı trafodan hırsızlık olayı yaşandığı belirlendi.

BATMAN 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:40

GÜNEŞ 06:01

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 18:12

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.