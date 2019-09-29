Batman Valiliğinden, 'Kürtçe şarkı engellendi' iddiasına yalanlama

BATMAN Valiliği, şarkıcı Dodan Özer'in bir kafede Kürtçe şarkı söylediği sırada polis tarafından engellendiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, iddiaların asılsız olduğu, yapılan işlemin alkol satışı ve canlı müzik ruhsatı olmayan iş yerine faaliyetten men işleminden ibaret olduğu bildirildi.

Katıldığı bir ses yarışmasında Türkiye birincisi seçilen şarkıcı Dodan Özer'in bir kafede Kürtçe şarkı söylerken polis tarafından engellendiği iddialarıyla ilgili Batman Valiliği açıklama yaptı. İddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, kafenin alkol satışı ve canlı müzik ruhsatının olmadığı ifade edildi. Açıklamada, "Sosyal medyada 'Batman'da polisin Kürtçe şarkı söyleyen sanatçıyı engellediği' yönünde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Yapılan işlem, alkol satışı ve canlı müzik ruhsatı olmadan çalışan iş yerine uygulanan faaliyetten men işleminden ibarettir" denildi.



BATMAN 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 04:41

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