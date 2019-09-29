AK Parti Batman İl Başkanı Gür sanayi sitesi esnafını ziyaret etti

AK Parti Batman İl Başkanı Av. Abdullah Akif Gür, yeni sanayi sitesinde bulunan esnafı ziyaret etti.

Başkan Gür, yeni sanayi sitesinde esnafla bir arala gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Her zaman esnafın yanında olduklarını kaydeden Başkan Gür, "Çok sıcak bir ilgiyle karşılaştık. Esnafımıza kucaklaşıyoruz, hal hatır soruyoruz, sohbet ediyoruz, dertlerini ve sorunlarını dinliyoruz. Güzel bir atmosfer var, partimize ve şahsımıza güzel bir teveccüh var. Ülkemize yönelik ekonomik yıldırma çabalarına karşılık gezdiğimiz esnafımızdan gördüğümüz ilgi, gelecek umutlarımızı arttırdı" dedi.

Gür, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermek üzere çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Başkan Gür ve beraberindekilere yoğun ilgi gösteren sanayi esnafı da, belirli periyotlarla kendilerini ziyaret edip sorun ve sıkıntılarının dinlenmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Başkan Gür, ziyaretler sırasında karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti.

BATMAN 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 04:41

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