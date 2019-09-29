Yamaç paraşütü meraklıları Gercüş semalarında

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Batman’ın Gercüş ilçesinde bulunan Ayrancı tepesi, yamaç paraşütü tutkunlarını ağırladı.

Gercüş ilçesinde bulunan Ayrancı tepesi, paraşüt tutkunlarının gözde mekanı haline geldi. Bin 300 metre yükseklikte bulunan Ayrancı tepesinden uçuşunu gerçekleştiren paraşüt meraklılarından Salih Barlak, hiç bir zorlukla karşılaşmadan inişini gerçekleştirdiğini belirterek, "Yamaç paraşütünü 15 seneden beri yapıyorum. Burası yamaç paraşütü için çok güzel ve uygun bir yer" dedi.

BATMAN 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 04:42

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