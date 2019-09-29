Kilim dokumacılığı genç nesillere aktarılıyor

Batman’ın Sason ilçesinde bulunan Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde (ÇATOM) kadınlar, unutulmaya yüz tutmuş kilim dokumacılığı sanatını öğreniyor.

Sason'da unutulmaya yüz tutan kilim dokumacılığı sanatı ÇATOM'da yaşatılmaya çalışılıyor. Konu ile ilgili konuşan ÇATOM sorumlusu Muhsine Bozkurt, kilim dokumacılığı mesleğinin unutulmasına gönlünün razı olmadığını söyledi. Bozkurt, "Bu mesleğin ben yıllar önce köylerimizde icra edildiğini biliyordum. Halen bazı köy evlerinde ilkel yöntemlerle yapılan bu kilimleri görmek mümkündür. Yaşlı ninelerimiz bu mesleği ilkel yöntemlerle çok iyi yapıyorlardı. Dokuma tezgahlarını da kendileri yapıyorlardı. Bir gün arkadaşlarımla bu konuyu konuşurken arkadaşlarımdan biri halen hayatta olan annesinin bu işi çok iyi bildiğini söylemesinin üzerine, kendisinden ve tecrübelerinden faydalanmak istediğimizi söyledik. Arkadaşımızın annesi olan Kadriye nineyi kursumuza davet ederek bu mesleği öğretmesini istedik, Kadri nine de bizleri kırmadı ve bizlere öğretti. Biz bu mesleği yaşatmaya devam edeceğiz. Şimdi birçok arkadaşımızla bu işi yapıyoruz. ÇATOM’da devam eden kurslarda ilkel yöntemlerle yapılan kilimler yoğun ilgi görüyor. Kilimleri satan kursiyerlerimiz, ev ekonomilerine de katkı sağlıyor" dedi.

BATMAN 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 04:42

GÜNEŞ 06:03

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 18:09

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.