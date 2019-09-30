AK Parti Batman İl Başkanı Gür'den Dünya Yaşlılar Günü açıklaması

AK Parti Batman İl Başkanı Av. Abdullah Akif Gür, Dünya Yaşlılar Günü nedeni ile açıklama yaptı.

Yaşlıların geçmişle insanlar arasında köprü kurduğunu belirten Gür, kültürü ve değerleri yarınlara taşımayı sağlayan en değerli varlıkları olduğunu söyledi. Gür, "Yaşlılarımıza ve onların sorunlarına sahip çıkmak insanlık görevimizdir. Unutulmamalıdır ki, bu günün genç nüfusu yarının yaşlı nüfusunu oluşturacaktır. Bu nedenle yaşlılarımıza insan onuruna yakışır bir şekilde davranarak sevgi ve saygıda kusur etmemek aynı zamanda bir minnet borcudur. Yaşlılar bizim baş tacımızdır. Yaşlılarımız kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesinin yanında toplumdan sevgi ve saygı beklemektedirler. Devletimizin asli görevleri olan sosyal devlet anlayışı içerisinde yaşlılarımız için başta huzur evleri olmak üzere bakıma muhtaç yaşlılarımız için bakım evleri kurmuştur. Partimiz tarafından yaşlılarımız ve engelli bireylerimize pozitif ayrımcılık yapıldı. Yaşlılarımızın sosyal alanları genişletilerek, huzurevleri ve bakım evleri yeniden inşa edilerek huzurlu bir hayat sürmeleri amaçlanmış ve bununla ilgili önemli projeler hayata geçirilmiştir. Bu vesile ile bütün yaşlılarımızın yaşlılar gününü kutlarım" dedi.

BATMAN 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:43

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