Başkan Gür’den Batman Emniyet Müdürü Kıraç'a nezaket ziyareti

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

AK Parti Batman İl Başkanı Av. Abdullah Akif Gür ve beraberindekiler, kente yeni atanan Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Gür ve beraberindekiler, Batman İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Köroğlu Kıraç’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Gür, Batman’da yürütülen asayiş ve güvenlik hizmetlerine ilişkin Kıraç'tan bilgi aldı. Başkan Gür, yeni görevinde başarılar dilerken Kıraç da ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür etti.

BATMAN 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:43

GÜNEŞ 06:04

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 18:07

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.