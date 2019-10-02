Minik öğrencilere yangın tatbikatı gerçeği aratmadı

Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kreşlerde eğitim alan minik öğrencilere yönelik yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Batman Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü ile Batman'da bulunan özel kreşler tarafından oyun salonu ve kreş öğrencilerine yönelik yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Gültepe Mahallesi'ndeki kreşte öğrenciler ile aileleri bir araya geldi. İtfaiye Haftası nedeniyle çocuklara mesleğin sevdirilmesi için itfaiyeci kıyafetleri giydirilirken, öğrenciler ile daha sonra tatbikat yapıldı.

Özel oyun salonu yetkilisi Akide Sevcan Babat, "Afacanlar dünyası Türkiye'nin birçok ilinde olan mesleki atölyeleri olan bir oyun salonudur. Oyun salonumuzda itfaiye atölyesi olduğu için İtfaiyeciler Haftası'nda belediye ile beraber böyle bir etkinlik düzenledik. Oyun salonumuzda sabit bir öğrencimiz yoktur burada biz çocuklarımıza mesleki açıdan itfaiye erlerimizin tatbikatlı gösteri olarak bizzat çocukların yaşaması amaçlı talebinde bulunduk. Belediye bu konuda destek oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

İtfaiye Müdür Vekili Hüseyin Kalkan ise kurumlardan gelen talepleri geri çevirmediklerini ifade ederek, "Buradaki amacımız çocukları bilinçlendirmek çocukları sevindirmektir. İtfaiye Haftası olması nedeniyle bu etkiliği düzenledik. Batman Belediyesi olarak sosyal projelerimiz devam edecektir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından itfaiye erleri yangında yapılması gereken konularla ilgili bilgi verdikten sonra tatbikat gerçekleştirdi.

BATMAN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:44

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