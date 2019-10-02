Batman'da 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' uygulaması

İçişleri Bakanlığınca trafikte yaya farkındalığı için başlatılan 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' uygulaması Batman'da gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında 81 ilde, 20 bin yaya geçidinde 200 bin kolluk personeliyle 2'şer saat yaya güvenliği nöbeti tutulacak.

Batman Turgut Özal Bulvarı'nda 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' uygulamasına Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, kurum müdürleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, yayaya yol ver uygulamasına şubat ayında start verdiklerini hatırlattı. Vali Şahin, "Uygulama sonucu epey yol kat ettik. Daha kat edeceğimiz çok yol var, bilinçlendirme çalışmasını devam ettireceğiz. Şoförde oluyoruz arabaya biniyoruz ama arabadan indiğimiz zamanda yaya oluyoruz. Yayanın hakkını gasp etmek 30 saniye geç gideceksin diye yayayı tehlikeye sokmak hiçbir şoföre yakışmaz şoförlüğün kurallarıyla da bağdaşmaz. Işıklı tabelalar varsa ona uyacağız trafik ışığı yoksa yaya geçidi varsa yaya geldiği zaman araç sürücüleri yayaya yol verecektir. Şu anda saat 13.00'da Türkiye’de 81 ilde tam 20 bin yaya geçidinde 200 bin polis memuru trafik görevlilerimizle beraber bu uygulamayı eş zamanlı olarak yapıyoruz. Hedefimiz gençlerimizle beraber yaya öncelikli alanların yaya geçitlerin yayalara ait olduğunu herkese hatırlatmaktır. Netice itibari ile bu öğrenme süreci öğrenme sürecide tekrarda olur tekrar ederek öğreniriz. Bu yaya öncelikli alanların vatandaşlarımız tarafından benimsenmesi hem sürücülerimiz hem de yayalarımızın kendileri tarafından benimsemesi için devamlı bunu tekrar etmemiz lazım. Hem yayalarımız yaya geçitlerini kullanacaklar kontrolsüz her yerden yola atlamayacaklar hem sürücülerimiz yaya geçitlerinde yayalara yol verecek bunu devamlı tekrarlayacağız. Yaya geçitleri okullarda işlenmesi lazım ve sürücü kursları bu hususta çok önemli işler görüyor. Sürücü kurslarımız ehliyet verirken bu konuya önem vermesi lazım. Bizler de emniyet görevlilerimiz jandarma trafik ekiplerimiz beraber Belediye zabıta ekipleri ile beraber bu hususta çalışacak ve cezai uygulamasını da yapacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Batman Valisi Hulusi Şahin ve beraberindekiler yaya geçidinden geçti.

BATMAN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:44

GÜNEŞ 06:04

ÖĞLE 12:10

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 18:06

YATSI 19:21

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