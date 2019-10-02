Kozluk'ta yaya geçitlerinde uygulama

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Batman'ın Kozluk ilçesinde İçişleri Bakanlığı’nın başlatmış olduğu 'Öncelik Yayanın Öncelik Hayatın Projesi kapsamında yaya geçitlerinde uygulama yapılarak broşür dağıtıldı.

Kozluk İmam Hatip Anadolu Lisesi önünde gerçekleştirilen uygulamaya Kozluk Emniyet Müdürü Ümit Tazecan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Selim Kasacı, Müftü Hasan Serçe, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Hakkı Sağlam, Şoförler Odası Başkanı M. Şah Çiftçi çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı. Uygulamada araç sürücülerine yaya geçidinde uyulması gereken kurallar hakkında el ilanları dağıtıldı.

Emniyet Müdürü Ümit Tazecan Kozluklu öğrencilerle yaya geçidinden geçti.

Sürücülere üzerinde ‘Dikkat hayat çıkabilir', 'Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda, yayalara öncelik verme zorunluluğu getirildi. Bu kurallara uymayan sürücülere trafik idari para cezası uygulanacaktır' yazılı broşürleri dağıtıldı.

BATMAN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:44

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