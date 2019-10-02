Gercüş’teki yaya geçitlerinde uygulama yapıldı

Bugün ne oldu?

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Batman’ın Gercüş ilçesinde bulunan yaya geçitlerinde uygulama yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca, 2019'un yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmesi nedeniyle İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Hükümet Caddesi ve Yolağzı Mahallesi'nde yaya geçitlerinde trafik uygulaması gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Amiri Naciye Palamut, İlçe jandarma Komutanı Hakan Arıkan, İlçe Nüfus Müdürü Ahmet Seçkin tarafından el broşürü dağıtılarak sürücüler bilgilendirildi.

Yayalara öncelik tanımayan sürücüler hakkında işlem yapıldı

BATMAN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:44

GÜNEŞ 06:04

ÖĞLE 12:10

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 18:06

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.