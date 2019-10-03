Batman’da 8 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Batman'da bir araçta yapılan aramalarda 8 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce ilimizde kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında bir araca düzenlenen operasyon sonucunda 8 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirmiştir. Olayda bir kişi gözaltına alınmıştır" denildi.

BATMAN 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:45

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