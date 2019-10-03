Batman’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Bugün ne oldu?

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Batman'da uyuşturucu ticareti yapma suçundan aranan ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ticareti yapma suçundan aranan ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. adlı şahsın yakaladığı belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin takibinde olduğu S.Y. isimli şahıs, 30 Eylül 2019 günü saat 09.45 sıralarında bir adreste yakalanmış, şahsın yapılan UYAP sorgulamasında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan toplam 12 yıl 6 Ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğunun anlaşılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilmiş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

BATMAN 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:45

GÜNEŞ 06:05

ÖĞLE 12:10

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 18:04

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.