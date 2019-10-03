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BÜ'de merhum Gafarzade’nin 50. yaş günü kutlaması ve Azeri şarkıları etkinliği

İHA

Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından, merhum Doç. Dr. Seyran Gafarzade'nin 50. yaş günü kutlaması ve Azeri şarkıları etkinliği düzenlendi.

BÜ'de merhum Gafarzade’nin 50. yaş günü kutlaması ve Azeri şarkıları etkinliği

Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından, merhum Doç. Dr. Seyran Gafarzade’nin 50. yaş günü kutlaması ve Azeri şarkıları etkinliği düzenlendi.
Merkez Kampüs konferans salonunda Dr. Öğretim Üyesi İlhami Kaya ve GSF öğrencileri tarafından hazırlanıp sunulan merhum Doç. Dr. Seyran Gafarzade’nin 50. yaş günü kutlaması ve Azeri şarkıları etkinliği’ne Batman Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Aydın Durmuş, merhum Doç. Dr. Seyran Gafarzade’nin annesi, sınıf arkadaşları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Etkinlikte bir konuşma yapan Rektör Durmuş, "Bir kardeşimizi kaybetmenin acısını ilk günkü gibi yaşıyoruz. Hastanede merhumu ziyarete gittiğimde moral bulsun diye doçentlik belgesini de götürmüştük. Kendisine takdim edecektik. Ancak şuuru kapalıydı. Orada kendisini gördüğümde şunu düşündüm, insanın gerçekten kısacık bir ömrü var. Hiçbir şey insanın kendisini üzmesine değmez. Dünya fanidir ve her şey geçicidir. Hocamız sevdiğimiz değerli bir insandı. Demek ki Allah onu bizden daha çok seviyordu ki yanına aldı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve geride kalan dostlarına sabırlar diliyorum" dedi.
Konuşmaların ardından Doç. Dr. Seyran Gafarzade’nin anısına düzenlenen etkinlikte Gafarzade’nin annesi de piyonun başına geçerek, oğlunun anısına Azerice eser icra etti.
Daha sonra merhumun çalışama arkadaşlarından Dr. öğretim üyesi İlhami Kaya ve GSF öğrencileri Azerice eserler icra ederek, Gafarzade’yi 50. yaş gününde andı.

BATMAN

03 Ekim 2019 Perşembe

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