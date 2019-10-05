Dedektif gibi çalıştı, ağabeyinin katilini buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dedektif gibi çalıştı, ağabeyinin katilini buldu

İHA

Batman'da çocukları tarafından öldürülen 55 yaşındaki Hamit Dal'ın kardeşi Mehmet Ali Dal dedektif gibi çalışarak katil zanlılarını ortaya çıkardı.

Dedektif gibi çalıştı, ağabeyinin katilini buldu

Batman’da çocukları tarafından öldürülen 55 yaşındaki Hamit Dal’ın kardeşi Mehmet Ali Dal dedektif gibi çalışarak katil zanlılarını ortaya çıkardı.
Katil zanlısı yeğenlerinin çelişkili konuşmalarının üzerine evin karşısındaki camiye ait güvenlik kameralarını inceleyen M. Ali Dal ağabeyinin evine sabah erken saatlerde bir aracın girdiğini görmesi üzerine ağabeyin ailesinden şüphelendi. 21 yaşındaki A.D. ile yeniden konuşan M. Ali Dal ağabeyinin yeğenleri tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı. M. Ali Dal durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri Cudi Mahallesi 3539 numaralı sokağa gelerek aile fertlerini gözaltına aldı.

“Ağabeyimi öldürüp Dicle Nehiri kenarında gömdüler”
M. Ali Dal, ağabeyinin öldürülüp Dicle Nehri kenarında gömüldüğünü söyledi. Dal “Olay şu şekilde gelişti. Olay 2 Ekimde sabahı oğlunun söylediklerine göre bir tartışma olmuş, ufak bir tartışmadan gelişmiş olay. Şöyle bir kanaate vardım. Arabadan iner inmez bütün sülale aile kardeşimi onların öldürdüğünü düşünmemiş tahmin etmemiş diyorlar ki böyle bir şeyi onlar yapamaz mümkün değil. Bir oğul kendi babasını öldürür, kız kardeşleriyle annesiyle beraber bir insanı öldürürler. Bunları hak eden bir insan değildi. Tabi ki bu sırada kendime bir hedef seçtim. Dedim ki ben içeri girer girmez bunlarla görüşeyim tabi ki beni yalnız salmadılar içeriye iki büyük amcam dedi ki biz de seninle geleceğiz içeriye dedim ki tabi buyurun. Dedim ki yeğenlerim gerçekten bir olayın içerisinde değilse ağlayarak üzülerek sarılırlar amcalarına 'amca babamız kayboldu' diye bir tevazühte bulunurlar ve gelir gelmez öyle bir şeyle karşılaşmadım renklerine baktım sapsarı elleri titriyordu orada olayı anladım bunların parmağı olayda vardır diye üzerine gittim ama ben kimse telaşa kapılmasın diye çok titizlikle üzerine gittim. Birkaç kere emniyeti aradım ama sadece duyduğum kelime şu 'kayıtlarda var' arama kayıtlarında var başka hiçbir çalışma yok diyorlar ki beyefendi biz ilan kayıtlarına vermişiz bende dedim ki kendi imkanlarımla bunu çözmeye çalışacağım” diye konuştu.

“Babalarını öldürüp kayıp ilanı verdiler”
İkinci kez yeğenleri ile görüşen Dal şunları söyledi:
“O sırada tekrar ikinci kez çocuklarla görüştüm ve konuşmaların çelişkili olduğunu fark ettim. Ben evden çıktıktan sonra evin karşısındaki cami kamerası gözüme çarptı ve camiye gittim dedim ki sabah 05.00 08.00 arası olan görüntüleri çıkarır mısınız? Sabah namazı bittikten eşofman takımı var. Sabah 06.41'de bir kere kapı açılıyor ışık yüzüne vurduğu için yüzü net görünmüyor. Şahıs kapıyı açıyor etrafa bakıp tekrar kapıyı kapatıyor. Sabah 07.28’te kapı açılıyor beyaz bir ticari aracın bahçeye girdiğini ve kapının kapatıldığı içeride 18 dakika bekliyor ve kapı tekrar açılıyor bir kişi dışarı bakıyor tekrar kapıyı kapatıp kapının hepsini bu kez açıyor. Bu görüntülerin hepsini aldıktan sonra yeğenlerime daha önceki konuşmalarında arabalardan söz etmediklerini ve bu arabanın nereden çıktığını sordum farklı şeyler uydurmaya başladılar. Ben orada onların yaptığını anladım ve o an orada katliam olmasını istemediğim için çocuğu alıp dışarı çıktım, onunla yalnız konuşmak istedim. Ben ona 'sana hiç kimse bir şey yapmayacak' diye bir söz verdim. Ben ona bunu söyledikten sonra her şeyi anlatacağını söyledi. Olayı nasıl yaptıklarını anlatmaya başladı. Annesi ve kız kardeşleriyle beraber önce yere düşürüyorlar ve ardından 4 tane kurşun sıkıyorlar. İlk önce koridorda vuruyor o da mutfağa kaçıyor geri kalan 3 kurşunu da orada sıkıyorlar. Çocuk anlatırken çok titriyordu ben ona söz verdiğim için kimsenin ona dokunmasına izin vermedim. Kendileri kayıp ilanı veriyorlar millettin içinde babımız kaybolmuş diye ağlıyorlar”.

BATMAN

05 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 04:47
  • GÜNEŞ 06:07
  • ÖĞLE 12:09
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 18:01
  • YATSI 19:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Babasını öldürüp, sosyal medyada kayıp ilanı vermiş
YEREL HABERLER Babasını öldürüp, sosyal medyada kayıp ilanı vermiş
Öldürüp gömdüğü babasını sokak sokak aradı Batman'da iki gündür kayıp olan Hamit Dal'ın cansız bedeni bulundu Kayıp ilanı verilen Hamit Dal'ı, iki gün boyunca arayan oğlunun öldürdüğü ortaya çıktı Güvenlik güçlerince gözaltına alınan talihsiz adamın oğlu, babasını gömdüğü yeri gösterdi
YEREL HABERLER Öldürüp gömdüğü babasını sokak sokak aradı Batman'da ...
16 bin liralık bileziği çalıp kayıplara karıştı Batman'ın Gercüş ilçesinde bir kuyumcuya giren kadın, 16 bin liralık bileziği alıp kayıplara karıştı Hırsızlık anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi
YEREL HABERLER 16 bin liralık bileziği çalıp kayıplara ...
Fransız motosikletçiler Batman'da 
YEREL HABERLER Fransız motosikletçiler Batman'da 
BÜ'de merhum Gafarzade’nin 50. yaş günü kutlaması ve Azeri şarkıları etkinliği
YEREL HABERLER BÜ'de merhum Gafarzade’nin 50. yaş günü kutlaması ve ...
Başkan Gür hastane inşaatında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Gür hastane inşaatında incelemelerde bulundu
Batman'da 'Halk günü' uygulaması devam ediyor
YEREL HABERLER Batman'da 'Halk günü' uygulaması devam ediyor
Batman’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Batman’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs ...
Batman’da 8 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Batman’da 8 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi
Batman'da ilk defa ekili halde skunk ele geçirildi
YEREL HABERLER Batman'da ilk defa ekili halde skunk ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X