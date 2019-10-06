Batman’da kaçak akaryakıt ele geçirildi

Batman'da düzenlenen operasyonlarda 4 bin 40 litre on numara yağ ve 2 bin 70 litre karışımlı yakıt ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik iki farklı adreste arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 4 bin 40 litre karışımlı on numara yağ, 2 bin 70 litre karışımlı yakıt ele geçirildi.

Konu ile ilgili 2 şahıs gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

BATMAN 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:48

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