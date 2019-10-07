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Batman'da askerlerin dikkati faciayı önlendi Sason’da toprağa gömülü vaziyette bulunan iki adet el ...

İHA

Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen operasyonda toprağa gömülü halde tespit edilen 2 adet el yapımı patlayıcı uzman ekipler tarafından kontrollü olarak imha edildi.

Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen operasyonda toprağa gömülü halde tespit edilen 2 adet el yapımı patlayıcı uzman ekipler tarafından kontrollü olarak imha edildi.
Edinilen bilgilere göre, Sason ilçe kırsalında jandarma ekipleri tarafından, bölücü terör örgütü PKK’lı teröristlerin bulunması ve el yapımı patlayıcıların imha edilmesi amacıyla kırsal alanda arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.
Arama tarama faaliyetlerinde Tekevler Mahallesi kırsalında iki bidona yerleştirilmiş toprağa gömülü vaziyette 36 kilogramlık el yapımı patlayıcı tespit edildi. PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen iki adet el yapımı patlayıcı alınan güvenlik önlemlerinin ardından İlçe Cumhuriyet Savcısının talimatıyla alanında uzman ekipler tarafından kontrollü olarak imha edildi.
Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması ve huzurun sağlanması amacıyla teröristlere yönelik düzenlenen operasyonların devam ettiği öğrenildi.

BATMAN

07 Ekim 2019 Pazartesi

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