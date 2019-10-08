Batman’da lastik kaplama fabrikası açıldı Fabrika sayesinde 100 kişi iş sahibi olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Batman’da lastik kaplama fabrikası açıldı Fabrika sayesinde 100 kişi iş sahibi olacak

İHA

Batman Bismil kara yolunda lastik kaplama fabrikası düzenlenen törenle açıldı. Lastik fabrikasında 100 kişinin iş sahibi olacağı kaydedildi.

Batman’da lastik kaplama fabrikası açıldı Fabrika sayesinde 100 kişi iş sahibi olacak

Batman Bismil kara yolunda lastik kaplama fabrikası düzenlenen törenle açıldı. Lastik fabrikasında 100 kişinin iş sahibi olacağı kaydedildi.
Fabrika açılış törenine, Batman Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, iş adamları ve sivil toplum kuruşları temsilcileri katıldı. Törende konuşan Batman Valisi Şahin, hizmet'in Bismil'e, Diyarbakır'a, Batman'a, millete yapıldığını söyledi. Vali Şahin, "Bu güzel eseri gerçekten açışını yaparken çok gururluyuz. Çağlayan ailesi insanlara ekmek getirmeyi kendine ilke edilmiş bir ailedir. Bu ailenin niyeti halis rotası düzgün bir ailedir. Niyetimiz hayırlı olursa elbette ki Allah yardım eder. Memleketimiz devletimiz zannetmeyin ki Ankara’nın dibinde toprağın altında hazinesi var. Böyle gelişmez sizlerin milletin mensupların vatandaşlarının zenginliklerin toplamından ibarettir. Yani sizler ne kadar büyür gelişirseniz ülkede o kadar büyür devlete o kadar gelişmiş orduda o kadar etkili olur. O yüzden hepimiz hayatımızda o kadar mütevazi olacağız ama işimizde mücadeleci olacağız. Bakın şuan yaklaşık 100 kişiye ekmek verecek hale geldi. Ben Çağlayan ailesinin daha da büyüyeceğine ve daha da hizmet vereceğine inanıyorum. Burada çok değerli dostlarımı görüyorum Batman 17 haneli köyünü 450 bin nüfuslu devasal bir şehre getirmiş insanlar burada oturuyorlar. Her biri başarı hikayesidir bunlarla beraber ülkemiz gelişecektir. Bu bozkırın ortasında böyle filizlenen sanayi tesisi inşallah ilerde daha büyükleri de gelecektir" dedi.
Daha sonra konuşan Fabrika Genel Müdürü Hakan Çağlayan ise Çağlayan ailesi olarak ülke, bölge ekonomisine ve istihdamına katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi. Çağlayan, "Hizmet verdiğimiz sektörde daima daha ileri gitmeyi hedefletmekteyiz. Bu temelde açılışını yapacağımız fabrikanın 6 bin metrekare kapalı 19 bin metrekare açık alanı ile bu sektör alanında Türkiye’de sayılı firmaların arasına girmemin gururunu yaşamaktadır" dedi.
Konuşmaların ardından fabrikanın açılışı yapıldı. Lastik kaplama fabrikasının 100 kişiye istihdam sağlayacağı kaydedildi.

BATMAN

08 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 04:50
  • GÜNEŞ 06:10
  • ÖĞLE 12:08
  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:12
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman'da askerlerin dikkati faciayı önlendi Sason’da toprağa gömülü vaziyette bulunan iki adet el yapımı patlayıcı, imha edildi
YEREL HABERLER Batman'da askerlerin dikkati faciayı önlendi Sason’da ...
Batman'da altından yapılan şala yoğun ilgi Kuyumcu Mehmet Tikiz, Dubai'den vitrinde sergilemek üzere altından yapılmış şal getirtti El işlemesi olan ve 22 ayar altından yapılan 340 bin liralık altından şal, özellikle kadınların yoğun ilgisini çekti
YEREL HABERLER Batman'da altından yapılan şala yoğun ilgi Kuyumcu ...
Ilısu Barajı'nda su seviyesi yükseliyor
YEREL HABERLER Ilısu Barajı'nda su seviyesi yükseliyor
Batman'da bir hastanın kalbinden mandalina büyüklüğünde tümör çıkarıldı Tümörün alınması için kalbi durdurulan kadın, sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Batman'da bir hastanın kalbinden mandalina ...
Kalbinden 400 gram tümör 2,5 saatlik ameliyatla alındı
YEREL HABERLER Kalbinden 400 gram tümör 2,5 saatlik ameliyatla ...
Çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi
Metruk binada uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Metruk binada uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi ...
Batman’daki cinayetle ilgili 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Batman’daki cinayetle ilgili 4 kişi tutuklandı
Batman’da kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Batman’da kaçak akaryakıt ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X