Batman’da kamyon kasasında 70 düzensiz göçmen yakalandı

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Ağaçlık köyünde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir kamyon kasanında, 70 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyona ilişkin Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca Kozluk ilçesi Ağaçlık köyü mevkiinde 1 kamyonda yapılan aramada, 41 Afganistan, 16 Bangladeş ve 13 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 70 düzensiz göçmen ile birlikte 1 organizatörün yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Yakalanan organizatör hakkında adli işlem başlatılmış olup, yabancı uyruklu şahıslar işlemlerinin tamamlanması müteakip İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir" dedi.

BATMAN 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:50

GÜNEŞ 06:10

ÖĞLE 12:08

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:57

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.