Batman'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Batman’da seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre olay dün akşam saatlerinde Esentepe kavşağında meydana geldi. 06 ROV 07 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda araç kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BATMAN 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:51

GÜNEŞ 06:11

ÖĞLE 12:08

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:55

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.