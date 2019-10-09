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Batman’da 45 öğrenci içtikleri sudan zehirlendi

İHA

Batman'da iddiaya göre 45 öğrenci, içtikleri sudan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Batman’da 45 öğrenci içtikleri sudan zehirlendi

Batman’da iddiaya göre 45 öğrenci, içtikleri sudan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Edilen bilgiye göre olay, merkez 19 Mayıs Mahallesi’nde bulunan Veysel Karani İmam Hatip Okulu’nda meydana geldi. İddiaya göre okulda su içen öğrencilerin zehirlenme belirtisi göstermesi nedeni ile 112 acil sağlık ekipleri istendi. Okula gelen sağlık ekipleri, 45 öğrenciyi yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

BATMAN

09 Ekim 2019 Çarşamba

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