Batman'da 65 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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BATMAN'da Veysel Karani İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören 65 öğrenci, içtikleri sudan zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Batman'ın 19 Mayıs Mahallesi´ndeki Veysel Karani İmam Hatip Ortaokulu´nda eğitim gören 65 öğrenci iddiaya göre, su içtikten sonra rahatsızlandı. Baş dönmesi ve karın ağrısı yaşayan öğrenciler, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Hastanelerde tedavileri yapılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.





BATMAN 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:51

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