Sason'da minik öğrenciler ebru sanatı ile tanıştı

Batman’ın Sason ilçesinde Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) el sanatları eğitmeni tarafından anaokulu öğrencilerine ebru sanatı tanıtımı yapıldı.

Bir anaokulu bahçesinde öğrencilerle bir araya gelen ÇATOM el sanatları eğitmeni Sevgi Cihan, Renklerin Dansı Projesi kapsamında, farklı renk ve tekniklerle yapılan ebru sanatını minik öğrencilere tanıttığını söyledi.

Ebru sanatı ile tanışan öğrencilerin çok severek bu işi yaptığını belirten okul müdürü Cihan Kaya da çalışmaların öğrencilerin okul ile olan bağını güçlendirdiğini söyledi. Kaya, "Ebru sanatını öğrencilerimiz şaşkınlıkla izledi ve hemen yapmak istediklerini gördük. Öğrencilerimize okulu sevdirme ve eğitim öğretime hazırlama konusundaki projelerimiz ve etkinliklerimiz devam edecektir. Davetimiz üzerine okulumuza gelerek öğrencilerimize bu güzel sanatı tanıtan Sevgi Cihan’a çok teşekkür ederim” dedi.

Ebru sanatıyla tanışan öğrenciler programın sonunda yaptıkları resimlerle toplu fotoğraf çektirdi.

BATMAN 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:52

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