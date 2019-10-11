Polis memuru Hadidi, ölümünün birinci yılında anıldı

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Batman'ın Sason İlçe Emniyet Amirliğinde görevli iken geçirdiği rahatsızlık sonucunda hayatını kaybeden baş polis memuru İsmail Hadidi’nin ölüm yıl dönümü münasebetiyle Merkez Cami'nde Mevlidii Şerif programı düzenlendi.

Programa İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı, 7. Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı İsmet Demirgürelli, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer, İlçe Müftüsü Süleyman Baran ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’anı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan mevlit programında, İlçe Müftüsü Süleyman Baran tarafından bütün şehitler için dua okundu. Programın sonunda ilçe emniyet amirliği tarafından katılımcılara kolonya ve çikolata ikram edildi.

BATMAN 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:52

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