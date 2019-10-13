Batman'da oto hırsızları yakalandı

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Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından oto hırsızlığı yaptığı belirlenen yaşı küçük 2 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6 Ekim 2019 özel bir şirkete ait ticari aracın çalınması olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yapılan titiz ve çok yönlü çalışmalar neticesinde, aracın Batman'da bir mahallede olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Açıklamada, "7 Ekim 2019 günü yapılan operasyon neticesinde çalıntı araçla birlikte yaşı küçük 2 şahıs yakalanmıştır. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu araç müştekisine teslim edilmiştir. Yakalanarak gözaltına alınan yaşı küçük 2 şüpheli şahıs Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilmiş olup, Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevki gerçekleştirilmiştir” denildi.

BATMAN 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:54

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