Batman'da 14 hırsızlık olayının zanlıları yakalandı

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Batman’da çeşitli tarihlerde meydana gelen 14 hırsızlık olayının şüphelisi olduğu belirlenen 5 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin Batman genelinde 14 ayrı hırsızlık konusunu gerçekleştirdiği yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen 5 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "8 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyon sonucu şahıslar yakalanmıştır. Yakalanarak gözaltına alınan 5 şahıs İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilmiş olup, şahıslardan 2’si tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, diğer 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır” denildi.

BATMAN 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:54

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