Batman'da cezaevi firarisi yakalandı

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Batman'da 14 ayrı suçtan 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Batman Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Çarşı Mahallesi tren garı çevresinde ekiplerin devriye görevini icra ettiği esnada bir aracın içerisinde görülen Ş.Ç. isimli şahsın yaşanan kovalamaca neticesinde yakalanıp gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Şahsın 2017 yılı ağustos ayından bu yana cezaevi firarisi olduğu, ayrıca 14 ayrı suçtan toplam 20 yıl 5 ay hapis cezası bulunduğu yapılan UYAP sorgulamasında anlaşılmıştır. Yakalanarak gözaltına alınan Ş.Ç. isimli şahıs İl Emniyet Müdürlüğü'müzdeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

BATMAN 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:54

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