Batmanlı korucular Barış Pınarı Harekatına katılmak için emir bekliyor

Batman'ın Sason ilçesinde görevli korucular, Barış Pınarı Harekatında görev almak için hazır olduklarını açıkladı. Korucular, harekata katılmak için emir beklediklerini kaydetti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Batman’ın Sason ilçesinde görev yapan korucular operasyona katılmak için hazır olduklarını ifade ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan emir beklediklerini vurguladı.

Sason Korucu Başkanı Mahmut Aktaş, gelecek emir ile Barış Pınarı Harekatına katılacaklarını söyledi. Aktaş, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı Barış Pınarı Harekatı faaliyetine bizler de korucular olarak hazırız. Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın talimatı doğrultusunda her zaman Sason korucuları olarak hazır bekliyoruz. Yurt içinde başlattığımız operasyonları yurt dışında da gerekirse aynı devamlılıkla göstereceğiz. Yurt dışındaki operasyonlara katılmak için bekliyoruz. Sason korucuları olarak Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızdan gelecek emri bekliyoruz. TürkKürt kardeştir bizler burada beraber yaşıyoruz. Bizim kimseyle sorunumuz yok, bizim sadece sorunumuz PKK terör örgütüyledir. Terörle mücadele YPG/PYD DEAŞ hepsi sorunumuzdur ve biz onlarla çatışacağız. Hem yurt içi hem de yurt dışında fark etmez bizim için. Zaten terör örgütlerinin kökünü kazımak için Türkiye’deki bütün korucular için hazırız. Gelecek olan talimatla yurt içinde gösterdiğimiz başarıyı yurt dışında da göstermek istiyoruz. Korucuların olduğu hiçbir bölgede bu bayrak inmeyecek, ezanımız susmayacak bunu herkes böyle bilsin PKK’ya karşı bu bayrak her dağda her taşta dalgalanacak kimsenin de indirmeye gücü yoktur. Bizler korucular olarak her zaman bekliyoruz" dedi.

